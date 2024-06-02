قطارات السكة الحديد تستوعب 1.5 مليون راكب في 2024.. رحلة نحو التطور والراحة

استطاعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة عدد ركاب القطارات على مختلف الخطوط إلى مليون ونصف راكب خلال هذا العام، إذ عملت على الاهتمام بأكثر من محور، أولها وصول 100 جرار سكة حديد جديدة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 80 جرارا من الأسطول الحالي.

انتظام جداول التشغيل

ضمن العوامل، وفق الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، وتعد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

ومن المقرر أن يتمّ تركيب تلك الجرارات الجديدة مع العربات الجديدة التي تصل تباعاً وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهي الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن في مستوى الخدمة على أرض الواقع.

تأهيل 81 جرار جنرال إلكتريك

تمّ التعاقد على 26 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في 110 جرارات جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إلكتريك وتصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا أخرى من الأسطول الحالي، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا بالإضافة إلى 100 جرار جديد.

كما يتمّ تطوير عناصر المنظومة من المحطات وتحديث منظومة إشارات كهرباء السكك الحديدية والمزلقانات والقضبان وكذلك ازدواج الخطوط المفردة ثم إنشاء خطوط جديدة لكي تنقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024.

توفير الوقود وتقليل الازدحام

ووفق السكة الحديد، سيتمّ تشغيل هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.