‎الحق اشتري.. تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم بالأسواق

قال مدحت حلمي عضو شعبة القصابين، بمحافظة الشرقية، إن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم الأحد 2-6-2024، سجل تراجعا جديدا في أسواق الماشية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ تراوح سعر اللحم البقري كبير السن ما بين 110و 115 جنيهًا للكيلو.

‎سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وأكد «حلمي» في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك حالة من الانتعاش في أسوق الماشية خلال الأيام الماضية بسبب إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحم البقري

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم، في أسواق الماشية، بحسب المعلن من شعبة القصابين.

أسعار اللحوم قائم

سجل سعر اللحم البقري كبير السن؛ 110 جنيهات للكيلو جرام.

تراوحت أسعار لحوم البقر الصغير، ما بين 140 و150 جنيهًا.

سجل سعر اللحم البتلو نحو 230 جنيها، باعتباره أغلى أنواع اللحوم.

وصل سعر كيلو لحم العجل الجاموس الحي إلى نحو 130 جنيهًا.

وصل سعر كيلو لحم العجل الحي إلى نحو 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

سجل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء البتلو ما بين 350 و500 جنيه.

يتراوح سعر اللحم الكندوز الكبير للكيلو الواحد ما بين 280 و360 جنيها.

سعر اللحم الكندوز الصغير ما بين 320 و450 جنيها.

تراوح سعر الكيلو الواحد من اللحم الضأن ما بين 350 و500 جنيه.

أسعار العجول في مصر

تراوح سعر العجل البلدي وزن 400 كيلو من 60 إلى 80 ألف جنيه.

كما سجل سعر العجل المستورد من 40 – 60 ألف جنيه.

سعر اللحوم 2024

يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها، وسعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها، ويبدأ سعر الخروف الحي من 6000 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه حسب الحجم والنوع، فيما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز 373 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكبدة الكندوز

سجل سعر كيلو الكبدة الكندوز، نحو 340 إلى 390 جنيهًا.