كيف يحسن قشر البرتقال صحة القلب والأوعية الدموية؟.. دراسة تتوصل لنتائج مذهلة

من التصرفات التلقائية والطبيعية بالنسبة لكثيرين هي إلقاء قشر البرتقال في القمامة بعد تناول ثمرتها، دون أي اكتراث للفوائد الكثيرة التي يحققها هذا القشر لصحة الجسم العامة، والتي قد تصل إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما كشفته دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا.

قشر البرتقال وتحسين صحة القلب

وذكرت هذه الدراسة الحديثة أن هناك فوائد مذهلة لقشر البرتقال؛ إذ أنها قد تُحسن صحة القلب والأوعية الدموية، لافتة إلى أن بعض بكتيريا الأمعاء تلعب دورًا سلبيًا في صحة القلب، حيث تنتج مادة «ثلاثي ميثيل- أمين ن-أكسيد» (TMAO) عند هضمها لبعض العناصر الغذائية، وترتبط مستويات هذه المادة بشكل وثيق بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للباحثين في كليفلاند كلينك.

واعتمد العلماء القائمون على الدراسة، بقيادة الباحثة يو وانج، على دراسة إمكانيات مستخلصات قشر البرتقال الغنية بالمواد الكيميائية النباتية، المفيدة في تقليل إنتاج «TMAO» وثلاثي «ميثيل- أمين» (TMA)، وتضمنت الدراسة اختبار نوعين من مستخلصات قشر البرتقال، هما الجزء القطبي واللاقطبي، وأظهرت النتائج أن مستخلص قشر البرتقال غير القطبي فعال بشكل ملحوظ في منع إنتاج المواد الكيميائية الضارة، حسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم».

وحدد الباحثون أيضًا مركب الـ«فيرولويلبوتريسين» في مستخلص الجزء القطبي من قشر البرتقال، الذي يثبط بشكل كبير الإنزيم المسؤول عن إنتاج TMA.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

وعلَّقت الدكتورة «وانج» على هذه الدراسة قائلة: «تُسلط هذه النتائج الضوء على الإمكانات الصحية الهائلة للفيرولويلبوتريسين في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما لم يكن معترفًا به سابقًا، كما تشير إلى أن قشور البرتقال، التي غالبًا ما يتم التخلص منها كنفايات في صناعة الحمضيات، يمكن إعادة توظيفها كمكونات قيّمة لتعزيز الصحة، مثل المكملات الغذائية أو المكونات الغذائية».

وأضافت أن البحث يمهد الطريق لتطوير أطعمة وظيفية مدعمة بهذه المركبات النشطة بيولوجيًا، وتوفير استراتيجيات علاجية جديدة لصحة القلب: «أشكر كل زملائي المشاركين في البحث، وأتمنى تعزيز الاستفادة من مثل هذه الأشياء عوضًا عن إلقائها في القمامة».

فوائد قشر البرتقال

وبحسب توضيح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، في حديثه لـ«الوطن»، فإن قشر البرتقال يحقق للجسم عديد من الفوائد الصحية، منها: