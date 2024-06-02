«إعلام الغرب».. محاولات فاشلة لتشويه جهود مصر

تبقى مصر دوماً السند للقضية الفلسطينية فى كل مراحلها، وعلى مدى كل العقود الماضية، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، حيث استمرت جهودها رغم اشتعال الإقليم ومحاولات النيل منها ومن دورها من قبَل جهات غربية مأجورة، فمصر مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم المختلفة لسكان قطاع غزة، فى ظل الإبادة الجماعية التى يتعرض لها آلاف من المدنيين.

ليأتى الإعلام الغربى ويكشف عن وجهه الحقيقى فى محاولات متعددة لتشويه الدور الفعال الذى تقوم به مصر من أجل الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، لكنه يحاول باستمرار أن يقلل من هذا الدور وتشويهه من أجل مصالح أو إرضاء بعض الأطراف، لكنهم بذلك اخترقوا كل معايير الإعلام المتعارف عليها، «المصداقية، الحيادية، الأمانة».

«الوطن» تستعرض، فى سطور هذه الصفحة، تصرفات الإعلام الغربى المشبوهة بالتحليل من قِبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الإعلام، ليتحدثوا عن محاولاته فى تشويه دور مصر فى القضية الفلسطينية، بل ومحاولة محو هذه القضية من الأساس بمختلف الطرق.