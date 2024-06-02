أماكن ومواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. تبدأ اليوم

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أماكن ومواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بعد اعتماد النتيجة أمس السبت، بنسبة نجاح 93%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وأكد «شعبان» أنه سيتم فتح باب التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية غدا الاثنين 3 يونيو لمدة 15 يوما، لتنتهي 18 يونيو الجاري.

كيفية عمل تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

كما أوضح أنه يتم تقديم الطلبات وفقا للضوابط المنظمة لخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية، حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

رسوم التظلمات للشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار إلى أنه يجب على الطلاب سداد الرسوم المقررة وتبلغ 35 جنيها في المادة الواحدة، موضحا أنه يتم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ابن لقمان بعد تحديد موعد من الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وأكد أنه بعد الاطلاع على التظلمات والتأكد من معرفة النتيجة من خلال لجنة معينة، يتم إرسالها للإدارات التعليمية المعنية والتي تقوم بإرسالها إلى المدارس.