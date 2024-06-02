آخرهم سمير صبري.. أزمة بيع مقتنيات الفنانين عرض مستمر (صور)

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورًا للعديد من مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري، والتي يتم بيعها على الأرصفة وعند سور الأزبيكة، والذي أثار غضب الكثيرين من جمهور ومحبي الفنان الراحل سمير صبري، وأن يتم إلقاء إرثه الفني على جانبي الطرق.

أسباب بيع مقتنيات سمير صبري

وأوضح مصدر مقرب للفنان الراحل سمير صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري، جرى التخلص منها من مالك الشقة التي كان يستأجرها في منطقة الزمالك، لافتًا إلى أن الشقة لم تكن ملك الراحل سمير صبري، وأبلغ المالك أقارب الراحل بضرورة إخلاء الشقة من أجل طرحها للإيجار لمستأجر آخر، إلا أنهم لم يبالوا بالأمر، فقام بالتخلص منها وبيعها مقابل 30 ألف جنيه فقط، وهو ما جعل مقتنياته تنتشر على الأرصفة بعد ذلك.

وأضاف المصدر، أن الفنان الراحل سمير صبري كان يمتلك شقة واحدة في منطقة عرابي بالمهندسين ولكنها لا تزال بالشمع الأحمر بعد عامين من وفاته، لأن هناك نزاع قضائي على الشقة من الورثة الشرعيين وبين أحد أقارب الراحل.

ومن جانبه، أوضح المستشار ماضي الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أزمة بيع مقتنيات الفنانين بعد وفاتهم كبيرة وتحتاج لوقفة جادة من وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين متحف «رواد ورموز الفن المصري»، في الزمالك بدعم من الوزارة العام الماضي، والذي كان من المقرر أن يكون منوطًا بالحفاظ على تراث ومقتنيات الفنانين لأنهم كنز لمصر وجزء كبير من تاريخها.

بيع مقتنيات عمر الشريف

ولم تكن أزمة الفنان سمير صبري الأولى، إذ انتشرت منذ عاميين صورًا لمقتنيات الفنان الراحل نور الشريف، يجرى بيعها لبائع الروبابيكيا، من بينها ألبوم خاص بصوره وعقود من بعض أعماله، وغيرها.

بيع مقتنيات أحمد زكي في مزاد

وكانت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، تقدّمت ببلاغ ضد بلال عبد الغني، المستشار القانوني لرامي عز الدين، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، وذلك بعد طرح مقتنيات أحمد زكي للبيع في مزاد علني، مشيرة إلى أنه جرى فتح الأوراق الخاصة بالفنان الراحل أمام الجمهور رغم وجود أمور خاصة بها.

رد وزارة الثقافة على أزمة بيع ممتلكات الفنانين على الأرصفة

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن بيع مقتنيات الفنانين ورموز الفن المصري على الأرصفة ليس من اختصاص الوزارة، وهو أمر خاص بالورثة الذين أهملوا وفرطوا في تلك المقتنيات.