إمام مسجد عمرو بن العاص: الإصرار على الغش والخداع والتزوير من الكبائر

قال الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، إنَّ الإصرار على الغش والخداع والتزوير يعتبر كبيرة من الكبائر، لافتا إلى أن خداع الناس يعتبر خداع لله ومن علامات المنافقين، وهو ما جاء فى قوله تعالى: «يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ».

وأضاف خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «الغش في البيع والشراء، مصيبة كبيرة يوم القيامة، وهذا كثر الآن من بعض التجار جمعت المال بالغش، وبعدين هتسأل يوم القيامة عن مالك وعن التطفيف في الكيل والميزان».

وتابع إمام مسجد عمرو بن العاص: «كل تاجر هيسأل عن المال كله يوم القيامة من قبل الله سبحانه وتعالى».