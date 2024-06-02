تحديث جديد.. إزاي تبعت فلوس عبر «إنستاباي» باستخدام كاميرا الموبايل؟

خاصية جديدة أتاحها تطبيق «إنستاباي» للتحويل النقدي وهي QR Code، أي رمز الاستجابة السريع، والذي يعمل على تحويل الأموال عن طريق مستخدمي إنستاباي بشكل لحظي بدون الحاجة لكتابة البيانات بشكل يدوي.

الاستعلام على الرصيد

ويتساءل البعض كيف يمكن التحويل النقدي عبر هذه الخاصية الجديدة، إذا أنها تكون موجودة بجانب الحساب البنكي الرئيسي والاستعلام على الرصيد، ستجد أيضًا خانة QR Code.

رمز الاستجابة السريع

عند الضغط على رمز الاستجابة السريع، ستظهر لك الـ QR Code، حينها يمكن مشاركة الشخص الآخر الذي سيعمل على تحويل الأموال، إذ يتم قراءة رمز الاستجابة السريع عن طريق الكاميرا، الأمر الذي يجعل من السهل إرسال الأموال بدون كتابة البيانات والتعرض للخطأ.