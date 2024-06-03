هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟.. داعية إسلامي يجيب

هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم العيد؟، من الأمور التي يكثر الجدل حولها بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما أوضحه الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، مٌشيرا إلى أن ذبح الأضحية من أهم مناسك الحج التي يحرص عليها المسلم.

هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم العيد

وبخصوص هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم العيد؟، أكد الخطيب بوزارة الأوقاف أن الكثير من المسلمين، لا يعلمون أن الأضحية قد يختلف حكمها بالنسبة للحاج ما بين الوجوب والمشروعية، مُوضحا أن بعض الفقهاء قالوا بعدم مشروعيتها في حالات مُختلفة كقول الأحناف في عدم مشروعية الأضحية للحاج، وغير ذلك من آراء فقهية متنوعة.

عيد الأضحى المبارك 2024

وعن هل يجوز الذبح في آخر يوم من أيام التشريق؟ أي اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، أوضح خالد الجمل، أن بعض الفقهاء أفادوا بجواز الذبح من بعد خطبة يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة مرورا بأيام التشريق الثلاث 11 و 12 13من ذي الحجة، أي حتى قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو آخر أيام عيد الأضحى المبارك وهو قول الشافعية، مُستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «كل أيام التشريق ذبح».

واختتم «الجمل»، وبهذا الرأي أخذت دار الإفتاء المصرية تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصلحتهم عملا بالقاعدة الفقهية «حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله».