وزير الصحة: الطبيب أساس النهوض بالمنظومة الصحية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ العام المقبل سيشهد توزيع عادل لتكليفات طلبة كليات الطب في مصر، وهناك دعم لخريجي الكليات، بجانب خطط وإجراءات تستهدف تحسين ظروف الأطباء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي نكون جاذبين في ظل التنافس الشديد، والعالم كله يشكو من نقص الأطباء.

وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ مقدم الخدمة في المنظومة الصحية هو الأساس، ولا بد أن ينصب الاهتمام عليه، فالطبيب عنصر أساسي، وحاكم لإنجاح أي منظومة طبية، ولا بد من توفير الاحتياجات الأساسية وظروف حياة كريمة، ناهيك عن التدريب والتعليم المستمر ليكون على أعلى مستوى.

وأوضح حرص وزارة الصحة على التدريب المهني المستمر لكل أفراد الطاقم الطبي، مشيرا إلى الانتهاء من مسودة قانون المسؤولية الطبية لحماية الأطباء من الاعتداءات، أثناء تأدية عملهم، الذي يُعرض على مجلس الوزراء وفي طريقه إلى البرلمان لمناقشته قبل إقراره.