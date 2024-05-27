مصطفى عمار: توجيهات الرئيس للحكومة بمصارحة المواطنين فكر جديد للمشاركة الشعبية

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات عديدة خاصة بالاستصلاح الزراعي خلال الفترة الماضية، وحجم الإنجازات التي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل إحياء مشروع توشكى كان كبيرًا جدًا، متابعًا: «خلال حضور فعالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي كانت مشاعره مليئة بالفخر والاعتزاز لما يحدث على أرض مصر».

عدم إخفاء أي شيء عن المواطن

وأوضح «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، عبر «أون سبورت إف إم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي وجه الحكومة بمصارحة الشعب، موضحا أن هذا التحرك يمثل بداية جديدة لفكرة مشاركة الشعب في كل ما يحدث وما يجرى، ويمثل عدم إخفاء أي شيء عن المواطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب من الوزراء بفتح حوار مع الإعلام وهو ما يظهر أن الرئيس مهتم بالإعلام وأن يمارس الإعلام دوره في إيصال الحقائق وهو ما انعكس على الزملاء في الشركة المتحدة والتي تستضيف منذ أمس الوزراء للحديث عن المشروعات والقضايا المهمة.