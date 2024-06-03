خالد عبد الغفار: الميزانية المرصودة لـ«الصحة» وصلت إلى 319 مليار جنيه خلال 2024

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ الميزانية المرصودة للصحة وتتحملها الدولة وصلت إلى 319 مليار جنيه هذا العام، مقابل 42 مليار جنيه فقط في عام 2014، وهو رقم غير مسبوق في أي عهد مضى، مقابل تعداد سكاني بلغ 106 ملايين نسمة و404 آلاف، وفقا لأحدث الإحصائيات.

وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّنا نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا ميزانية لـ الصحة لتحقيق ما نرجو إليه للنهوض بالمنظومة والخدمة الصحية، وهناك حوالي 65 إلى 69 مليون مواطن مؤمن عليهم صحيا، وهم العاملون في القطاع الحكومي، وهذه العملية بدأت منذ ستينيات القرن الماضي.

دور منظومة التأمين الصحي

واستطرد: «هؤلاء مؤمن عليهم من هيئة التأمينات والمعاشات وجهة عمله أي وظيفته الحكومية»، موضحاً دور منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة وأشكال أخرى من الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة.