«الأرصاد»: رياح الخماسين الساخنة تنشط في سماء مصر اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة نشاط رياح الخماسين في حالة الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى ومحافظات القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء وصولا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

نشاط رياح الخماسين الساخنة اليوم

ولفتت الأرصاد في تقرير صادر عنها، إلى استمرار نشاط رياح الخماسين في آخر أسابيع فصل الربيع الذي ينتهي جغرافيا 19 يونيو الجاري، حيث تشهد معظم المحافظات اليوم رياح شمالية وشمالية غربية ساخنة، قادمة من المناطق الصحراوية، تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وتختلف سرعات الرياح بين محافظة وأخرى.

سرعات الرياح اليوم

- سرعات الرياح اليوم على القاهرة ومدن القناة والمحافظات الواقعة جنوب الوجه البحري بين 30 لـ32 كيلومترا في الساعة.

- رياح على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 29 كيلومترا في الساعة.

- جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء 35 كيلومترا في الساعة.

- شمال ووسط وجنوب الصعيد ، بسرعة بين 32 لـ34 كيلومترا في الساعة.

الملاحة البحرية

وبالنسبة لملاحة البحرية اليوم، على مسطح البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.15 متر والرياح شمالية غربية.