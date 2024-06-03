أسعار مراوح السقف في الأسواق.. تبدأ من 690 جنيها

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها طوال فصل الصيف الذي سيبدأ رسميا في 20 يونيو الجاري، تزداد الحاجة إلى أجهزة التبريد، وتصبح المراوح ضرورية في العديد من المنازل.

أرخص أنواع وأسعار للمراوح فى الأسواق

ويفضل البعض استخدام أجهزة التكييف، لتبقى المراوح خيارا مفضلاً للكثيرين، كونها من أرخص أنواع وأسعار المراوح في الأسواق المصرية، وفقا لمواقع التسويق الاليكتروني، والتي جاءت كالتالي:

- مروحة من FC-56 من ماركة ATA، بسعر 750 جنيها.

- مروحة ماركة ATA، بنظام 5 سرعات، بسعر 690 جنيها.

- مروحة 5 سرعات، من ماركة سوناي بسعر 770 جنيها.

- مروحة سقف ماركة نيو ناشيونال، بسعر 799 جنيها.

- مروحة سقف 5 سرعات، ماركة ناتشورال سكاي، وقطر 56 بوصة، بسعر 799 جنيها.

- مروحة 56 بوصة، 5 سرعات ماركة حجازي، بسعر 1,299 جنيه.

- مروحة ماركة أوشا، بسعر 2,620 جنيه.

- مروحة سقف من ماركة جينيريك مع إضاءة «نجفة»، بسعر 3,500 جنيه.

- مروحة سقف من ماركة توب إليكتريك إضاءة «نجفة» بسعر 4,300 جنيه.