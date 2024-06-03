20 ولاية أمريكية تواجه كابوسا من العواصف.. 1050 إعصارا في أسبوع

تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد إلى أسوأ موجة من الطقس السيئ خلال العام الجاري، إذ ضربت عواصف قوية أكثر من 20 ولاية، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تلقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أكثر من 600 بلاغ عن العواصف والظواهر الجوية المتطرفة.

وأدى أكثر من 60 إعصارًا مؤكدًا إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل، وكانت مناطق شمال ولاية تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وكنتاكي هي الأكثر تضررًا، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 135 ميلًا في الساعة، وهي قوية بما يكفي لقلب شاحنة تتكون من 18 عجلة.

وتعرضت الولايات المتحدة لأكثر المواسم نشاطًا في حالة الطقس والعواصف، إذ جرى الإبلاغ عن أكثر من 1050 إعصارا في أسبوع، وقد يكون هذا العام في طريقه إلى أن يصبح الموسم الأكثر نشاطًا منذ عام 2011.

انقطاع الكهرباء

وانقطعت الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص بعد عواصف ضربت العديد من الولايات نهاية الأسبوع، فيما أعاقت العواصف الرعدية الشديدة جهود رجال الإنقاذ.

وأدت الرياح القوية وتساقط حبات البرد الكبيرة نسبيًا إلى وقوع حرائق في شمال تكساس، وقالت السلطات الأمريكية إن استعادة الحركة الطبيعية في الولاية يستغرق عدة أيام.