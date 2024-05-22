«لو هتشتري لبس العيد».. مفاجأة في توقعات الأرصاد لطقس «الأضحى»

مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى، ومرور البلاد بأطول موجة حارة في فصل الربيع، يدور في أذهان البعض سؤال حول «هل يمكن معرفة طقس العيد الكبير لتحديد نوع الملابس؟»، مع تخوفات من أن تشهد البلاد موجة حارة وقتها مثل التي تمر بها البلاد حاليا.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» أجاب الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على السؤال السابق، برصد التوقعات المحتملة لفترة العيد.

الطقس المحتمل في عيد الأضحى

الدكتور محمود القياتي، قال إنه لا يمكن تحديد حالة الطقس في العيد بشكل دقيق بسبب بعد المدة؛ لكن يمكن تحديد طقس الفترة الزمنية التي يكون بها العيد بناءً على البيانات المناخية لكل عام موضحًا: «يعني نقول في الفترة دي إيه اللي بيحصل بوجه عام والخطوط العريضة للمناخ».

وأضاف«القياتي» قائلًا، إن فترة العيد تأتي بعد منتصف شهر 6 مع اقتراب البداية الرسمية والفلكية لفصل الصيف، والتي من المتوقع أن تكون 21 يونيو وبالتالي تكون أجواء صيفية: «الطقس في المعتاد في هذه الفترة صيفي حار خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وخلال ساعات الليل طقس معتدل على أغلب الأنحاء»، ولا يمكن التأكيد على وجود موجة حارة، لكن هذه الفترة وهي نهاية النصف الثاني من فصل الربيع متوقع من حين لآخر حدوث بعض الموجات الحارة إلى شديدة الحرارة.

وبحسب التوقعات السابقة لطقس عيد الأضحى، ينصح «القياتي» بشراء الملابس الصيفية لتكون مناسبة للأجواء.

موعد عيد الأضحى

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الأضحى بحسب الحسابات الفلكية، معتمدًا على غرة شهر ذي الحجة التي ستكون يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يأتي أول أيام العيد فلكيًا الأحد 16 يونيو المقبل.