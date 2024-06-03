أول ظهور لـ جينيفر لوبيز وبين أفليك بعد شائعات انفصالهما

ظهرت الممثلة جينيفر لوبيز مع زوجها بين أفليك للمرة الأولى بعد شائعات انفصالهما، خاصة بعد إلغاءها جولتها الفنية بشكل مفاجئ قبل فترة قصيرة من انطلاقها، وفقًا لما نشره موقع «أنترتينمنت تونايت».

والتقى الزوجان جينيفر لوبيز وبين أفليك في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، يوم الأحد، وانضمت إليهما والدة أفليك، كريستين آن بولدت، وكانت المطربة البالغة من العمر 54 عامًا ترتدي قميصًا أسود طويل الأكمام وجينزًا أزرق، وبدا عليها وزوجها السعادة والانسجام، نافيين بذلك شائعات انفصالهما.

شائعات الانفصال تطارد جينيفر لوبيز وبين أفليك

وتزوج أفليك ولوبيز في يوليو 2022 بعد قصة حب جمعت بينهما، ومع ذلك، بدأت الشائعات والتكهنات بشأن انفصالهما المحتمل في الانتشار بشهر مايو الماضي، بعد عدم ظهورهما معا لنحو شهر، وجاء لقاءهما الأخير بعد أيام قليلة من إعلان «لوبيز» أنها لن تبدأ جولتها التي كان مقررا أنّ تكون في أكثر من 30 مدينة لدعم ألبومها الجديد «This Is Me... Now».

جينيفر لوبيز تعتذر لجمهورها

وكشفت جينفر لوبيز في بيان صحفي، أنّ سبب إلغاء جولتها يرجع لرغبتها في الحصول على إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين، واعتذرت لجمهورها قائلة: «أنا أشعر بحزن شديد لأنني خذلتكم، أرجو أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروريا للغاية.. أعدكم بأنني سأعوضكم وسنكون جميعًا معًا مرة أخرى».