طلاب الثانوية الأزهرية يشيدون بامتحان القرآن الكريم اليوم

انتهى منذ قليل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية من أداء امتحان القرآن، والذي امتد لمدة ساعتين متواصلتين، وسط أجواء من الهدوء والنظام، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى الامتحان الذي جاء بشكل مباشر وواضح.

سورة البقرة في امتحان الثانوية

وأكد عدد من الطلاب خلال حديثهم لـ«الوطن»، أن نسبة كبيرة من أسئلة الامتحان جاءت من سورة البقرة «الامتحان مباشر وسهل وجاء من معظم اللي حفظناه».

وحرص الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تفقد ومتابعة لجان الامتحانات من خلال الزيارات الميدانية إلى بعض مقار اللجان، بجانب متابعة الامتحانات على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية، مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب والخدمات الصحية واللوجستية التي تمكنهم من أداء الامتحان دون أي معوقات.

استعدادات الامتحانات

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات بشكل دائم، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يولى مستقبل الطلاب أهمية كبرى خاصة وأنهم مستقبل الأمة وحملة لواء العلم والثقافة في المستقبل.