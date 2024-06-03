«تجارية الجيزة» تتواصل مع أصحاب المخابز لمتابعة انتظام الصرف

تواصل المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، صباح اليوم، مع أصحاب المخابز من أعضاء الغرفة؛ للاطمئنان على انتظام عمليات صرف الخبز والالتزام بتطبيق توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير سعر رغيف العيش البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

انتظام جميع المخابز بمحافظة الجيزة

وأكد الشاهد، انتظام جميع مخابز بمحافظة الجيزة وعددها 1800 مخبز في صرف الخبز المدعم للمواطنين، إذ تنتج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على مليوني بطاقة بالمحافظة، لافتًا إلى أن مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية العالية من حيث جودة الرغيف والالتزام بالأوزان وحسن التعامل مع المواطن.

انتظام صرف السلع التموينية

وفى السياق ذاته، تواصل رئيس الغرفة التجارية للجيزة مع شعبة المواد الغذائية للاطمئنان على انتظام صرف السلع التموينية من منافذ صرف السلع وفروع جمعيتي بالمحافظة.

وأكد أصحاب المخابز وأعضاء شعبة المواد الغذائية التزامهم بتطبيق توجيهات الحكومة بما يحقق مصلحة المواطن.