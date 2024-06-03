«الإحصاء»: توفير 294 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص خلال 2022

كشف تقرير صادر اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوظائف الشاغرة سواء في القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص، وفقا لإحصاءات عام 2022، بلغت 293 ألفا و708 وظائف شاغرة ، بينها 7 آلاف و334 وظيفة شاغرة في القطاعين الأعمال والعام، مقابل 286 ألفًا و374 وظيفة للقطاع الخاص، بنسبة 2% للقطاع العام مقابل 98% للقطاع الخاص.

وكشف التقرير أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة كانت تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم جامعي فأعلى، أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.

احتياجات سوق العمل من المهارات

وأوضح الجهاز أن هذا التقرير صادر من جهاز الإحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2022، حيث تعد نشرة المهارات من النشرات المستحدثة التي يصدرها الجهاز، حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

الوظائف الشاغرة تحتاج إلى مهارة الحاسب الآلي

وأضاف التقرير أن الوظائف الشاغرة المتاحة بهذه القطاعات الثلاثة خاصة في مهنة الأخصائيين، كانت تتطلب أعلى نسبة من التمكن في مهارات الحاسوب بالقطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.

ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة بمهنة المديرين جاءت في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية، ما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خريجى التعليم الجامعي، حيث تطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى، وتطلبت مهنة الكتبة مهارة الحاسوب للمهن الحالية بنسبة 56%، وهي أعلى من الوظائف الشاغرة 42%، وقد يرجع ذلك لعامل الخبرة للعمال الحاليين بهذه المهنة.

وأشار إلى أن مهنة المديرين هي أكثر المهن التي تتطلب وظائفها المهارات الفنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الحرفيين، ومن إليهم حيث تصل الفجوة إلى 39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.

وأكد تقرير«الإحصاء» أن أعلى نسبة مطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كانت لمهنتي المديرون والأخصائيون، وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.