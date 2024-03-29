وظائف لذوي الهمم من الطلاب والخريجين في القطاع الخاص.. الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وجود وجود وظائف شاغرة لذوي الهمم في إحدى الشركات الخاصة، موضحة الشروط المطلوبة لذلك، وهو ما تعرضه السطور التالية.

وظائف لذوي الهمم

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة لذوي الهمم، كالتالي:

وتطلب شركة أمريكانا للتعيين وظائف لذوي الهمم 5%، وتحتاج الشركة إلى شغل وظيفة عضو فريق، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والإعاقة الحركية البسيطة والاعاقة البصرية الضعيفة.

مكان العمل: القاهرة - الجيزة

متطلبات وشروط الوظيفة

جميع المؤهلات طلبة وخريجين

السن من 18 إلى 35 سنة

وجود كارنيه الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل

المميزات والحقوق

مرتب ثابت + بدل مواصلات

وجبة في بعض السلاسل يوميا

حوافز شهرية + زيادات سنوية

تأمينات اجتماعية وطبية·

تأمينات على الحياة

راحة أسبوعية متغيرة

عدد ساعات العمل 9 ساعات + بريك

أماكن العمل بالقرب من السكن

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم على الوظائف المعلن عنها لذوي الهمم يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا