أماكن وشروط اعتذارات المراقبين عن امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات

حددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أماكن وشروط اعتذارات المراقبين عن امتحانات الثانوية العامة، قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون الامتحانات في 10 يونيو، وبدء تلقي الاعتذارات من قبل المعلمين «نساء ورجال» خاصة ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة وتمنعهم من السفر ومراقبة الامتحانات.

أماكن اعتذارات المراقبين عن امتحانات الثانوية العامة في المحافظات

وجاءت أماكن اعتذارات المراقبين عن امتحانات الثانوية العامة في مختلف المحافظات كالآتي:

- محافظة الدقهلية: مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات في شارع الجلاء بجوار حمام سباحة من أجل السيدات، مدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين الحديثة سابقًا في شارع الجلاء للرجال.

- محافظة الشرقية: مدرسة الزقازيق الثانوية بنين العسكرية بجوار مديرية التربية والتعليم.

- محافظة الغربية: مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس اللغات المتميزة في شرق طنطا عند مجمع المدارس في شارع الجلاء.

- محافظة دمياط: مدرسة دمياط الثانوية العسكرية عبدالعال حلمي بجوار مديرية التربية والتعليم.

- محافظة الإسماعيلية: مدرسة الفاروق عمرالثانوية العسكرية بنين في الشيخ زايد المرحلة الثالثة أمام مستشفى علي خليل.

- محافظة السويس: مدرسة حسين مؤنس المتميزة للغات الأربعين الأنصاري بحوار موقف الجناين.

- محافظة بورسعيد: مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات مساكن بنك الإسكان بجوار مديرية التربية والتعليم.

- محافظة شمال سيناء: مدرسة عباس صالح الابتدائية في العريش ضاحية الجيش بحوار مدرسة الألفي الثانوية بنات.

- محافظة جنوب سيناء: مقر إدارة شؤون الطلبة في مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

شروط الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة

- الحالة المرضية مع وجود تقرير طبي حديث معتمد من اللجنة الطبية.

- في حالة وجود وجود طفل رضيع حتى عامين، يجب صورة من تحقيق شخصية الأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- في حالة وفاة الزوج، يُرجى تقديم شهادة الوفاة وصورة بطاقة الزوجة.

- إذا كان الزوج يعمل بمنطقة نائية، يجب إحضار خطاب معتمد من جهة العمل يفيد بأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الرقم القومي.

- في حالة سفر الزوج إلى الخارج، يجب إحضار صورة جواز السفر مع تأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديثة وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا أو الأزواج من أصحاب الأمراض السرطانية، مع وجود تقرير طبي.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات.