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أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية.. 410 ساحات ومساجد

كتب:

حسن صالح
01:04 م | الإثنين 03 يونيو 2024
صلاة العيد في القليوبية - أرشيفية

صلاة العيد في القليوبية - أرشيفية

اعتمد صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، وعددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين. 

وتستعرض «الوطن» أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، حيث أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة تجهيز الساحات استقبالا لعيد الأضحي المبارك الذي يحل منتصف الشهر الجاري. 

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف اختيار 410 ساحات ومساجد ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، وذلك في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، كالتالي: 

تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، حيث يحين في الساعة 05:17 صباحا، حيث تستقبل هذه الساحات المسلمين وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وأوضح «أبو السعود»، أنه يجرى حاليا تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، وتشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مساجد وساحات في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنه لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

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