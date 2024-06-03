الطالبات يكتسحن 9 مراكز في قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

اكتسحت الطالبات المركز الأولى في قائمة أوائل الشهادة الإعداية بمحافظة دمياط 2024، وحصلن علي 9 مراكز من بين 11 مركزًا حصل منها الطلبة على مركزين فقط.

وهنأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024، فور اعتمادها نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024.

وحضر الاعتماد محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم، اعتماد نتائج الطلاب في التعليم العام، المهني، وكذلك المكفوفين والصم وضعاف السمع.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

وأجرت محافظ دمياط، اتصالات مع عدد من الأوائل وقدمت لهم التهنئة لهم ولأسرهم وتمنت لهم دوام النجاح والتوفيق.

وبحسب بيان محافظة دمياط، فإن أوائل الشهادة الإعدادية بلغ عددهم 11، منهم 9 طالبات وطالبين فقط وهم بحسب ترتبيهم:

الطالبة مي محمد علي محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول بمجموع 279 درجة.

والطالب عمر تامر نبيل حامد النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني 279 درجة.

والطالبة نورسين أحمد محمد إبراهيم درة، بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث 279 درجة.

الطالبة هبة الله محمد إبراهيم الرديني، بمدرسة أبو الفتوح الحريري، بإدارة الزرقا التعليمية المركز الرابع بمجموع 287.25 درجة

الطالبة فاطمة أحمد سعد الشربيني، بمدرسة أحمد عبد الرحيم عيدي للتليم الأساسي الخامسة المركز الخامس بمجموع 287 درجة

الطالبة جني علي شوكت عبد الرازق، بمدرسة كفر تقي الإعداديةللتعليم الأساسي، المركز السادس بمجموع 278 درجة

الطالبة مريم أحمد عبد الله علي شريف، بمدرسة الشهيد يحي محمود الصعيدي بإدارة فارسكور التعليمية، المركز السابع بمجموع 277.75 درجة

الطالبة ملك إسلام صادق أبو العز، بمدرسة دقهلة الإعدادية بنات، المركز الثامن بمجموع 277.75

الطالب أحمد هاشم السعيد الحصري، بمدرسة الشهيد محمد عبد الواحد عيسي، بإدارة الزرقا التعلييمة المركز التاسع بمجموع 277.75

الطالبة جنا مغازى رضا قلموش، بمدرسة الزرقا الإعدادية بنات بإدارة الزرقا، المركز العاشر بمجموع 277.75 درجة

الطالبة سلمي محمد أنيس السعدني، بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية المركز الحادي عشر بمجموع 277.75 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة النتائج، من خلال الرابط من هنــا أو التوجه إلى المدارس للحصول على النتائج الرسمية.