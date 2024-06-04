خبيرة تربوية: المراجعة بالكتابة لطلاب الثانوية العامة تزيد التركيز (فيديو)

قالت الدكتورة سعاد صابر، الخبيرة التربوية والمدير العام بوزارة التربية والتعليم، إن أفضل طريقة للمراجعة والتحصيل الدراسي هي الكتابة التي تجعل التركيز مليون في المائة: «أنا بشغل أكثر من حاسة على حاجة واحدة يبقى أنا كده مركز تركيز عال».

تخزين المذاكرة الشفوية في الذاكرة قصيرة المدى

وأوضحت الخبيرة التربوية والمدير العام بوزارة التربية والتعليم، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك أكثر من ذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى، بالتالى لا بد أن تعمل أكثر من حاسة في المذاكرة سواء السمعية أو البصرية أو الحركية لكي يتم حفظ المعلومات، فالمذاكرة الشفوية تخزن في الذاكرة قصيرة المدى».

فوائد المذاكرة بالكتابة

وأضافت: «المذاكرة بالكتابة تعمل على زيادة التحصيل وتزيد الفهم والحفظ عند الطلاب، وهي أفضل من الحفظ لأنها تعمل على زيادة الاستيعاب وتخزين المعلومة في الذاكرة الطويلة بأكثر من طريقة».