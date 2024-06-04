5 طرق للتعامل مع البثور.. تسببت في بتر ساق فتاة بريطانية

بثرة صغيرة حمراء اللون ظهرت على قدمها اليسرى في عام 2021، لتقلب حياتها رأسا على عقب بعدما اضطر الأطباء مؤخرا إلى بتر القدم لمنع انتشار العدوى في باقي أجزاء الجسم بعدما ازداد حجم البثرة وخرج منها الصديد، لتقرر الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا أن تعمل على رفع مستوى الوعي حول التأثير المحتمل لمشكلة تبدو بسيطة رغم خطورتها.

بثرة غيّرت مسار حياتها

تشارلي بيردشال مور، فتاة بريطانية تعودت أن تعيش حياتها بشكل صحي قبل انزلاقها في هوة مأساوية بسبب ارتداء الأحذية الرياضية لفتراتٍ طويلة، والتي تسببت في ظهور بثرة على قدمها اليسرى أصابتها بالقلق فتوجهت إلى عدة مستشفيات وزارت الكثير من الأطباء إلا أن حالتها لم تتحسن، وفقاً لحديثها لصحيفة «Hull Live» التي أوضحت فيه أن العدوى تفاقمت بعد عدة أشهر حتى بلغت مرحلة الإنتان، الأمر الذي شكّل خطورة على حياتها مما دفع الأطباء إلى التخلص من قدمها بالأسبوع الماضي لتبدأ من بعدها في رحلة التعافي مع زوجها وجدتها منتظرةً فوق الكرسي المتحرك إلى أن يتمكن المسعفون من تركيب طرف صناعي لها، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر حتى يلتئم الجرح وتستطيع المشي مجددا.

كيفية التعامل مع البثور

لا تزال «تشارلي» تأمل في أن تتمكن من عيش حياة طبيعية مرةً أخرى، فتشارك متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعض الجوانب من يومياتها لتسلط الضوء على اهمية الاعتناء بالنفس وعدم إهمال المشكلات البسيطة التي قد نتعرض لها مثل ظهور البثور، الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن التعامل الأمثل معها، فبرغم أن البثور قد تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع، إلا أن بعض السلوكيات تساعد على حل المشكلة والتخلص من الألم المصاحب لها، وحددتها الدكتورة هند سعد استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن» في النقاط التالية:

1. الحفاظ على نظافة البثرة وتجنب احتكاكها مع الملابس أو الأحذية في حال ظهورها في القدم.

2. تجنب تفجير البثور وإخراج السائل الأصفر بداخلها بشكلٍ خاطئ يؤدي إلى تلوثها.

3. تجنب لمس البثرة قدر المستطاع مع عدم تقشير حواف الجلد المحيطة بها.

4. استخدام المراهم والكريمات المضادة للالتهبات وذلك لتخفيف الألم.

5. الابتعاد عن مسببات ظهور البثور مثل ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية مباشرةً على الجلد أو ارتداء الأحذية الضيقة وغير المريحة.

أعراض الإصابة بالإنتان

يمكن تعريف الإنتان بأنه حالة مرضية خطيرة تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى الميكروبية، بحسب موقع «مايو كلينك»، وتشمل أعراضه ما يلي:

1. تحول لون الجلد إلى اللون الأزرق أو الرمادي الشاحب.

2. طفح جلدي يصاحبه حكة شديدة.

3. صعوبة في التنفس.

وتكمن خطورة الإنتان في أنه يضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، مثل الدماغ والقلب والكليتين، مسبباً تجلطات دموية أو انفجار في الأوعية الدموية تتلف الأنسجة وتدمرها لذلك يكون العلاج الوحيد له في كثير من الحالات هي التخلص من الجزء المصاب به.