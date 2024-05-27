«الحكاية بدأت بصداع».. بريطانية تفقد ذاكرتها بعد الزواج بـ17 يوما

عندما يتذكر الزوجان يوم زفافهما تعود إليهما الكثير من الذكريات السعيدة التي حملها ذلك اليوم، لكن بالنسبة للبريطانية كريستي آرون فالأمر مختلف تماماً، لأن ذاكرتها لم تعد تحتفظ بأي شيء من ليلة العمر بعد استفاقتها من غيبوبة جعلت الأطباء يشككون في إمكانية بقائها على قيد الحياة.

الصداع بداية المشكلة

بعد 17 يوما من زواجها في سبتمبر 2018، تعرضت كريستي آرون ذات الـ31 عامًا لنزيف في المخ حرمها من ذكرى ذلك اليوم المميز، وبحسب حديثها لصحيفة «The mirror»، بدأت أعراض النزيف بصداع نصفي بقى ملازماً لها حتى استيقظت في صباح اليوم التالي وهي تشعر بحرارة في رأسها مع خدر في ساقها اليمنى، فقررت الذهاب للاستحمام بالماء البارد، لكن الأمر لم ينتهِ عند ذلك الحد بل ارتفع ضغط الدم لديها مما دفع زوجها لنقلها إلى المستشفى، وهناك لم تُجدِ أدوية الضغط نفعا معها، وبالتالي قرر الأطباء إجراء فحص بالأشعة المقطعية، وحينها بدأت «آرون» تدخل في غيبوبة.

سبب فقدان ذكرى زفافها

التشخيص الطبي لحالة العروس البريطانية أثبت إصابتها بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، لذلك تم نقلها إلى غرفة العمليات لتتعرض لعدة جراحات بالغة الدقة على مدار 57 يوماً، والآن بعد ما يقرب من ست سنوات من الذكرى الحزينة لا تزال كريستي آرون تخضع للعلاج الطبيعي وعلاج النطق، وتعاني من مشاكل في الرؤية، كما ينبغي أن تتعلم التحدثَ والمشي مرة أخرى، إضافةً إلى استعادة ذكرياتها التي وصفتها بـ«المسروقة»، لأنها لم تعد قادرة على تذكر أي شيء مما حدث قبل تعرضها لنزيف المخ بثلاث سنوات، لذلك يأمل الزوجان بإعادة حفل زفافهما فور تحسن صحتها بشكل كامل.

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

يمكن وصفه بأنه وعاء دموي منتفخ داخل الدماغ يؤدي إلى حدوث نزيف يهدد الحياة، وبحسب موقع «مايو كلينك» تشمل أعراضه الصداع المفاجئ والشديد مع الغثيان والقيء وتيبس الرقبة والحساسية للضوء وفقدان الوعي.

وغالباً ما يسبب تمدد الأوعية الدموية تمزقها، وهنا تكمن الخطورة، خاصةً عند ارتفاع ضغط الدم وتدخين المريض الذي يعمل على تضييق الشريان الأورطي بالقلب، وفي هذه الحالة يستمر النزيف عدة دقائق داخل الدماغ وهو ما يسبب قتل جميع الخلايا، وبالتالي إعاقة وصول الدم والأكسجين إلى الدماغ وهو ما يؤدي إلى فقدان الوعي أو الوفاة.

أسباب تمدد الأوعية الدموية

غالبًا ما تكون أسباب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير واضحة، مثلما حدث مع العروس البريطانية، لكن بشكل عام يمكن تلخيصها في عدة نقاط وفقاً لتصريحات تلفزيونية للدكتور هشام حازم أخصائي أمراض الجهاز العصبي، وهي على النحو التالي:

1. ترقق جدران الشرايين وهي حالة وراثية يكتسبها الفرد من الجينات التي يحصل عليها من الوالدين.

2. تكثر الإصابة به لدى النساء خاصةً خلال فترة الحيض نتيجة خلل في الدورة الدموية.

3. الإجهاد بعد الخضوع لعملية جراحية في الدماغ.

4. الإفراط في تناول الأدوية المسيلة للدم.

5. التعرض لحادث أو ضربة قوية على الرأس.