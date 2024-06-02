تعيينات وزارة النقل 2024.. اعرف آخر موعد لتلقي طلبات التقديم

تنتهي الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، يوم 13 يونيو الجاري 2024 من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية».

طريقة التقديم لوظائف وزارة النقل 2024

وطالبت الهيئة التابعة لوزارة النقل من الراغبين في التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها خلال أوقات العمل الرسمية باسم اللواء مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، في مقر الأمانة الفنية للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الاشرافية بمبنى الهيئة بالسويس – بور توفيق – بجوار باب 1 في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان ، على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بعدد 8 نسخ من المستندات المشار إليها، لافتا إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الموجز للوظيفة وشروط شغلها بمقر الأمانة الفنية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وحددت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن كالتالي:

- البيانات الأساسية معتمدة، موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطاب الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها).

- عدد 6 صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية (للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

- صحيفة حالة جنائية موجهة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات طبقاَ للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها .

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة.