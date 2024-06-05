الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية السبب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليا، والتي ترجع لـ 3 ظواهر جوية تعمل على حدوث ارتفاع من 5 لـ7 درجات في الحرارة العظمي على جميع مدن الجمهورية.

وحذر تقرير صادر عن الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الخميس والجمعة المقبلين ستكون صعبة للغاية، إذ أن الموجة الحارة تعمل على ارتفاع جديد في درجات الحرارة العظمي، ويسود طقس شديد الحرارة والسخونة على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك يرجع لـ3 ظواهر جوية، وهي:

- تأثير الكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة.

- بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تزيد فترات سطوع الشمس.

- نشاط لرياح الخماسين الساخنة والحارة على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الخميس 6-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة المقبل 7-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 16 درجة مئوية.