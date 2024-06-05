خبير سياحي: إقبال كبير من شرق آسيا على زيارة محافظتي الأقصر وأسوان

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن معابد الأقصر وأسوان تشهد حالة من الإقبال السياحي بشكل يومي، ومن مختلف الجنسيات من دول أوروبا وأسيا والأمريكتين، موضحا أن يحصل السياح خلال تواجدهم في محافظة الأقصر على دعم كبير من المسؤولين في المعابد وفي تنظيم لجولات ورحلات صباحا ومساء للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية الأبرز حول العالم.

فتح أسواق سياحية جديدة في محافظة الأقصر

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهود التي بذلت في ترويج محطة الأقصر وأسوان كبيرة، موضحا أن موسم الصيف العام الماضي كان متميزا جداً، مؤكدا أن الصيف الحالي يشهد إقبالا أكثر نتيجة فتح أسواق جديدة مثل السوق الصيني والسوق الهندي، موضحا أن محافظة الأقصر من المحطات الرئيسية للزيارة، مشيرا إلى أن هذه الأسواق لم تتأثر بدرجات الحرارة لأن بلادها تشهد درجات حرارة أعلى.

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان كانت تستقبل الأعوام الماضية من السوق الإسباني والأمريكي فقط كأسواق صيفية، ولكن حالياً توسعت في أسواق جديدة مثل الهندي والصيني ولأندونسيا ومنطقة شرق أسيا بالكامل، مما أدى إلى دخل إضافي المخرج السياحي للأقصر.