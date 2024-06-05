الانتهاء من مشروع توسعة محطة معالجة مياه الحوامدية في الجيزة

تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بصحبة عدد من أعضاء مجلس النواب، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، التي يتولى الجهاز تنفيذها بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات.

انتهاء مشروع توسعة محطة معالجة مياه الحوامدية

وتابع أعمال الانتهاء من مشروع توسعة محطة معالجة الحوامدية، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرية المناوات ميت قادوس، وكذا مشروعات الصرف الصحي لقرى نزلة الأشطر وزاوية أبومسلم، التي يتم تسليمها ابتدئيًا استعدادا لتشغيلها ودخولها الخدمة، من أجل توفير خدمات الصرف الصحي لأهالي تلك القرى.

برنامج زمنى مكثف للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنيل شيحة

وتفقد مشروع الصرف الصحي لقرى (منيل شيحة وطموه)، إذ أصدر توجيهات مشددة لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، بضرورة وضع برنامج زمني مكثف وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجاري، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.