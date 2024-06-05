«لو واخد قرض من البنك».. اتبع هذه التعليمات لتجنب دخول القائمة السلبية

ذكر وليد عادل الخبير المصرفي، أن هناك عددا من الخطوات التي يجب على أصحاب القروض اتخاذها لضمان عدم الإدراج في القائمة السلبية للبنك المركزي للأفراد أو الشركات.

ويقدم الخبير المصرفي، من خلال «الوطن»، الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للحفاظ على عدم الإدراج في القائمة السلبية للبنك المركزي عند الحصول على قرض أو تمويل كما يلي:

الالتزام بسداد الأقساط

الالتزام بسداد الأقساط في الموعد المحدد حيث لتجنب التأخير في السداد الذي قد يؤدي إلى الإدراج في القائمة السلبية.

تقديم المستندات المطلوبة

تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل ودقيق بما في ذلك الإيرادات والضمانات والمعلومات المالية الأخرى.

عدم الإفراط في الاقتراض

عدم الإقبال على الاقتراض أكثر من الحد الذي تسمح به قدرتك المالية والحرص على سداد الأقساط في مواعيدها.

تتبع تقرير الاستعلام الائتماني بانتظام

من المهم مراجعة تقرير الاستعلام الائتماني بشكل دوري والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.

الاتصال بالبنك عند مواجهة أي مشكلة

في حال مواجهة أي مشكلة في السداد أو الحصول على التمويل، يجب الاتصال بالبنك على الفور لمناقشة الحل.

وشرح الخبير المصرفي أن إضافة إلى الخطوات السابقة هناك بعض الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على السجل الائتماني «نظيفًا» حسب وصفه.

الحفاظ على إدارة الديون بشكل جيد

- تحديد أولويات السداد واتباع خطة سداد منتظمة.

- تجنب الاقتراض أكثر من القدرة على السداد.

- التفاوض مع الدائنين في حال مواجهة صعوبات في السداد.

بناء سجل ائتماني إيجابي

- السداد المنتظم للفواتير والأقساط.

- الحفاظ على استخدام الائتمان ضمن الحدود الموصى بها.

- تنويع مصادر الائتمان «قروض، بطاقات ائتمانية، وغيره».

المراقبة والإشراف على التقارير الائتمانية

- مراجعة التقارير الائتمانية بشكل دوري للتأكد من دقة المعلومات.

- الطعن في أي معلومات خاطئة أو متنازع عليها.

- الحفاظ على سجل للمراسلات والمتابعات مع الجهات المعنية.

الاستفادة من برامج إصلاح السجل الائتماني

- البحث عن برامج مساعدة في إصلاح السجل الائتماني في حال وجود مشاكل.

- التعاون مع جهات متخصصة لتحسين السجل الائتماني.

وأوضح وليد أن اتباع هذه الخطوات سيكون أي عميل قادرًا على الحفاظ على سجله الائتماني نظيفًا والحصول على التمويل المطلوب دون الإدراج في القائمة السلبية للبنك المركزي.