أسباب الإصابة برعشة اليدين.. متى يجب الذهاب للطبيب فورا؟

في بعض الأحيان يصاب كثيرون برعشة مفاجئة في اليدين، ربما يكون الأمر سببه العصبية الشديدة أو الشعور بالتوتر والقلق، لذا يسارع البعض إلى الذهاب للطبيب لمعرفة هل الأمر مجرد شيء عرضي وسيزول مع الراحة والاسترخاء والابتعاد عن مسببات الانفعال، أم هناك مرض ما هو المسبب لتلك الرعشة.

الدكتور أحمد كامل استشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ رعشة اليدين من الأمور المنتشرة بشدة بين الفئات العمرية المختلفة، وتحدث بسبب عدة عوامل، منها البسيط الذي يمكن تجاوزه ببعض الأنشطة، ومنها الخطير الذي يتطلب زيارة طبيب فورية.

أسباب رعشة اليدين

وشرح أنّ هناك عديدًا من الأسباب وراء الإصابة برعشة الأطراف خاصًة اليدين، منها ما يتعلق بخلل في الوظائف أو مضاعفات صحية، كالتالي:

خلل في نسبة الأملاح

يمكن أنّ يسبب نقص نسبة الأملاح «الكالسيوم، الماغنسيوم، الصوديوم» في الجسم، اهتزاز اليدين بعض الشيء أو نقص فيتامين دال، وفي هذه الحالة لا داعي للقلق، فقط بعض التحاليل يمكنها أن تحل المشكلة، مع الحرص على شرب المياه بكثرة والتعرض للشمس وقت كاف.

خلل في الهرمونات

للغدة الدرقية عامل كبير في الإصابة برعشة اليدين، إذ يحدث ذلك بسبب زيادة إنتاج هرمونات الغدة، نتيجة فرط نشاطها، وفي هذه الحالة يجب العرض على الطبيب المختص من أجل فحص الغدة، وتحديد إذا كان الأمر بحاجة إلى تدخل جراحي أم يمكن أنّ يُعالج بالعقاقير الطبية.

ضعف العضلات

وأوضح استشاري الأمراض العصبية، أنّ درجة قوة العضلات يمكن أن تسبب رعشة اليدين وذلك في حالة ضعفها، وهنا لا بد من العمل على تقوية العضلات سواء بالتمارين الرياضية أو بالفيتامينات.

أمراض المخ

يعد الجانب الأخطر في أمر رعشة اليدين حين يتعلق السبب بأمراض المخ، إذ يمكن أنّ تكون الرعشة إشارة لمرض شلل الرعاش، أو تنبيه لاحتمالية الإصابة بجلطات أو نزيف المخ، لذا يجب التدخل الطبي الفوري.

متى يجب الذهاب للطبيب بشكل فوري؟

وشدد «كامل» على ضرورة زيارة الطبيب في حالة ظهور الرعشة بشكل مفاجئ يصاحبها أعراض أخرى مثل الصداع المستمر، أو تغيرات في مستوى الرؤية، أو إذا كانت متكررة مع تزايد درجتها.