أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، وأجرى اتصالات هاتفية بعدد من الأوائل لتهنئتهم بالنجاح، وطالبهم بمواصلة الاجتهاد والتفوق في كل مراحلهم الدراسية المقبلة، معربا عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم، باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة، ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

بحسب بيان محافظة الشرقية، فإن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024م، هم:

الطالبة سما محمد علي سليمان محمد، المقيدة بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، الحاصلة على المركز الأول بمجموع 276 درجة.

الطالب ثروت محمد ثروت سعيد، المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، أول مكرر بمجموع 276 درجة.

الطالب محمد السيد محمد فهمي، المقيد بمدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات، التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، أول مكرر بمجموع 276 درجة.

الطالبة آية علاء محمد فتحي، المقيدة بمدرسة أبي حريز للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، المركز الرابع بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة نور حسن محمد حسن، المقيدة بمدرسة المصرية المتكاملة الخاصة الإعدادية، التابعة لإدارة العاشر من رمضان، والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة سوار يأمن محمد عبده، المقيدة بمدرسة عزيز أباظة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة منيا القمح، والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5.

الطالبة سمر إيهاب عبد العزيز، المقيدة بمدرسة السيدة عائشة بنات التابعة لإدارة الإبراهيمية، والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة حلا محمد وجدي محمد، المقيدة بمدرسة الريف الخاصة لغات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، الحاصلة على المركز الثامن بمجموع 275 درجة.

الطالبة حلا أمير محمد عبد الوهاب، المقيدة بمدرسة الشريف الخاصة لغات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، الحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة منة الله محمد عوض، المقيدة بمدرسة الشهيد عبد المجيد عبد الفتاح الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة ههيا التعليمية، الحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة رؤى أحمد محمد علي، المقيدة بمدرسة الشريف الخاصة لغات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة نور الله أيمن سعيد أحمد، المقيدة بمدرسة راهبات نوتردام، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، الحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

كان محافظ الشرقية استقبل المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024م (الدور الأول)، حيث بلغت النسبة العامة على مستوى المحافظة 87.1% بمختلف قطاعاتها.

ويذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام، 141532 طالبا وطالبة، على مستوى مدارس محافظة الشرقية، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 87.1%، والإعدادية المهنية 78.1%، والإعدادية للصم 93%، والإعدادية للنور للمكفوفين 100%.