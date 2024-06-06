وديعة لمدة 6 أشهر بأعلى عائد من بنك مصر لأول مرة.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك مصر الحكومي أنواع مختلفة من الودائع بمدد وعوائد متنوعة، من بينهم وديعة لمدة 6 شهور بأعلى عائد من بنك مصر، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ويوفر بنك مصر وديعة بمدة قصيرة وعائد مرتفع، وهي وديعة فليكس مدة الـ6 أشهر، بعائد يصل إلى 22% سنويًا يصرف عند الاستحقاق.

أعلى عائد وديعة في بنك مصر

ووديعة فليكس متاحة بالجنية المصري لمدة الـ6 أشهر، وهي للعملاء الأفراد الطبيعيين فقط، وتتميز الوديعة أنها بمعدل عائد ثابت طوال فترة الـ6 أشهر.

تفاصيل استرداد وديعة فليكس

ويتيح بنك مصر لأصحاب وديعة فليكس مدة الـ6 أشهر لاستردادها قبل نهاية مدتها في أي وقت بحسب القواعد والتعليمات الخاصة للبنك.

كما يمكن تجديد وديعة فيلكس لمدد أخرى بشكل تلقائي، ويوفر بنك مصر إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة بحسب قواعد البنك.

وطرح بنك مصر هذه الوديعة الجديدة منذ أيام بالإضافة إلى وديعة فليكس مدة الـ9 أشهر بعائد 21% سنويًا يصرف شهريًا.