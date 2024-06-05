عاجل.. تصل 46 درجة.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة: الأعنف والأشد حرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أن يومي الخميس والجمعة 6 و7 يونيو الجاري، سيكونان أشد الأيام حرارة خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ عدة أيام، لترتفع خلالهما درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 41 درجة مئوية، في حين تصل إلى 46 درجة في مناطق أخرى.

ذروة الموجة الحارة

وبحسب هيئة الأرصاد، من المتوقع أن يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتوقعت الهيئة في الوقت ذاته أن تسود شبورة مائية خفيفة خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مع احتمال نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة

وتزيد درجات الحرارة الخميس والجمعة في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، لتصل العظمى إلى 42 درجة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتخطى حاجز الـ46 درجة مئوية على جنوب الصعيد، لتكون بذلك درجة الحرارة الأعلى منذ بداية فصل الربيع، والذي أزف على الانتهاء خلال الشهر الجاري.