«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى 46 في ذروة الموجة.. والانخفاض يبدأ السبت

بثت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الأخير، بشرى للمواطنين، في ظل تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تتخطى معها درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية على معظم أنحاء البلاد، ليعقبها انخفاض تدريجي في قيم درجات الحرارة تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، بداية من الأسبوع المقبل.

وتشهد البلاد موجة من الحرارة غير المسبوقة، والتي تكون ذروتها الخميس والجمعة، وتصل خلالها درجات الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية على بعض محافظات الصعيد، رغم أن فصل الصيف لم يطل بظلاله علينا إلى الآن.

انخفاض الحرارة

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أنّ بداية من يوم السبت المقبل 7 يونيو، تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، لتنخفض الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة، وكذلك على باقي الأقاليم، وتكون كالتالي:

درجات الحرارة السبت 7 يونيو

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى، يوم السبت المقبل الموافق 8 يونيو، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.