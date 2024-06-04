لقاح جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الجلد.. يسيطر على انتشار الورم بنسبة 62%

السرطان من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، ورحلة العلاج منه مليئة بالصعوبات، لكن التقدم الذي يشهده المجال الطبي، والأبحاث والتجارب التي تُجرى بشكل مستمر في هذا الشأن، منحت المرضى أملا في علاج أسرع.

لقاح سرطان الجلد

العديد من التجارب التي أُجريت مؤخرا، ستعطي الأمل في وجود لقاح جديد لعلاج سرطان الجلد، بحسب ما ذكر في موقع «new atlas»، حيث تم إجراء التجارب السريرية للقاح على عدد من المرضى، وشهدت نتائجها تقليل انتشار المرض في جسم المريض، بنسبة مرتفعة وصلت إلى 62%، كما عمل اللقاح الجديد على تقليل خطر الإصابة بالمرض مرة أخرى بنسبة 49%.

كيف يقاوم اللقاح السرطان؟

التجارب السريرية شملت 157 مريضا يعانون من سرطان الجلد، المرحلة الثالثة والرابعة، وتتطلب هذه المراحل تدخلا جراحيا، ويعمل اللقاح على تقوية الجهاز المناعي للجسم، واللقاح يتضمن عدة مضادات بالإضافة للحمض النووي للورم، ويساهم ذلك في تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الخلايا السرطانية، وفقًا لما ذكر في موقع «new atlas».

صعوبة وأبحاث عديدة

في الإطار نفسه، أكد رأفت سويلم استشاري الأورام وأمراض الدم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بأدق التفاصيل خلال التعامل مع هذا المرض، لأن هناك أكثر من نوع لسرطان الجلد، ويجب تحديد نوع سرطان الجلد الذي يعالجه هذا اللقاح، كما أكد أن هذه الخطوة إيجابية لكنها تحتاج المزيد من الوقت، «مش سهل إننا بين يوم وليلة نعمل دواء للسرطان، لسه في أبحاث وتجارب ومتابعة الآثار الجانبية».

علامات سرطان الجلد

- ظهور شامات في الجسم

- بقع يتغير لونها مع مرور الوقت

- الحكة في الشامة بشكل مبالغ فيه