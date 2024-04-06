وظائف وزارة الإسكان.. اعرف المستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية «مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظات بني سويف - بورسعيد - مطروح - دمياط - الوادي الجديد».

المستندات المطلوبة للوظائف

وحددت وزارة الإسكان، عددًا من المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل الوظائف المطلوبة كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد، متضمنًا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

- عدد 6 صور شخصية 4*6.

- 3 صور من البطاقة الشخصية.

طرق تقديم طلبات الوظائف

وطالبت الوزارة، الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة بتقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور السادس غرفة 133 بمقر الوزارة «القاهرة - الحي الحكومي - العاصمة الإدارية الجديدة».