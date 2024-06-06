مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات

استقبل وفد من وزارة الصحة والسكان، الدكتور زيلي أريفيلو راندريا، وزير الصحة بدولة مدغشقر، لبحث تعزيز التعاون في مجال الصناعات الطبية وعلى رأسها تصنيع الدواء والمستلزمات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أعضاء وزارة الصحة والسكان، إن الوزارتين اطلعا على خطط العمل والجهود المشتركة بين الجانبين، مشيرين إلى الاتفاق على ضرورة تذليل هذه التحديات على وجه السرعة، لضمان استدامة العملية التطويرية للنظمين الصحيين بالبلدين.

خطط التعاون بين مصر ومدغشقر في مجالات الصناعات الدوائية

وأضاف أعضاء الوزارة أن الاجتماع شهد استعراض خطط التعاون بعدة مجالات جاء على رأسها ملف الصناعات الدوائية والمستلزمات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن استعراض الإنجازات البارزة للبلاد بمجال الصناعات الطبية وامتلاكها لخبرات حقيقية بهذا الملف، مؤكدين حرص الوزارة على تقديم الدعم لنقل تكنولوجيا التصنيع المصرية المتطورة لدولة مدغشقر.

تدريب الفرق الصحية من أهم الركائز في تطوير الخدمات الطبية

وخلال اللقاء، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن الاجتماع شهد التنسيق بين الجانبين لوضع خطة طموحة بملف تدريب الفرق الطبية ونقل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا أن العملية التدريبية للفرق الصحية تُعد أحد الركائز الأساسية في استدامة وتطوير الخدمات الطبية.

ومن جانبه، أشاد وزير صحة مدغشقر، بالجهود التي حققتها الدولة المصرية فى خفض معدلات الوفاة بين الأم والأطفال حديثي الولادة، فضلا عن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة صحة الأم والجنين، حيث تطلع إلى التنسيق العاجل وسرعة الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، موضحًا أنه قام بزياة مصانع «إكديما»، للتعرف على نظم العمل المتطورة في الصناعة الطبية، لنقل الخبرات بدولة مدغشقر وخاصة في الصناعات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة.