أخطر 3 أنواع من الجبن على الصحة.. «لو ببلاش ما تشتروهاش»

الجبن من الأطعمة الأساسية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم، وتُعد وجبة إفطار أساسية للعديد من البشر، ورغم أنها وجبة غنية بالفوائد، إلا أنها قد تكون شديدة الضرر بالصحة العامة للإنسان، وقد يصل الخطر إلى حد خسارة الحياة، مع كثرة نسبتها في الجسم.

وفي هذا الإطار وفقًا لما ذكره دكتور مجدي حامد، استشاري التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نرصد أنواع الجبن المهددة لصحة الإنسان.

الجبنة الفيتا

بحسب «حامد» تُعد الجبنة الفيتا المعلبة المنتشرة بالأسواق ضارة للغاية بصحة الإنسان، إذ تزيد من معدل نسبة الكوليسترول الضار، والذي يترسب بدوره في الشرايين والأوعية الدموية، ويتسبب في أمراض القلب وقد يؤدي للجلطات، وذلك يعود لنسبة الدهون النباتية العالية بها.

الجبن الكريمي

تشمل عبوات الجبن الكريمي على كمية كبيرة جدًا من الدهون النباتية، وبالتالي تؤثر بالسلب مع المدى على صحة الإنسان، مثل التسبب في انسداد الشرايين، أو زيادة معدل السكر في الدم، وقد يصل الأمر إلى تليف الكبد، أو الإصابة بالنوبات القلبية.

الجبن الأصفر

من الأجبان المضرة بالصحة الجبن الأصفر بأنواعه، إذ يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية، ومواد كيميائية مثل فوسفات البوتاسيوم، وفوسفات الصوديوم، بالإضافة للمواد الصناعية التي تُضاف أثناء مرحلة الإنتاج، ونتيجة كل هذا المحتوى، تكون صحة الإنسان مهددة بالخطر مع كثرة الاستخدام.

مواصفات الجبن الصحي

أشار استشاري التغدية، إلى أن الجبن الصحي يستخلص الكيلو منه عن طريق معالجة أربعة كيلو من الحليب، ما يدل على أن سعر الجبن الصحي لا يقارن بأسعار الأجبان المنتشرة بالأسواق، ومن أمثلة الأجبان الطبيعية ما يلي :