أفضل الأطعمة والمشروبات للحجاج خلال أداء المناسك.. حقيبة غذائية مهمة

كشفت الدكتور أسماء الهواري، أخصائية التغذية العلاجية، عن الأطعمة التي تمنح الحجاج الطاقة والنشاط خلال أداء مناسك الحج، موضحة أن التونة والفاصوليا والفول المعبأ من الأكلات التي يفضل تناولها على مدار اليوم.

أطعمة صحية

وتحافظ التونة على صحة القلب والأوعية الدموية، أما الفاصوليا فتعمل على تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي، وتعطي نسب شبع مرتفعة، وفقا لتصريحات خبيرة التغذية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي».

وعن أهم المشروبات، قالت الهواري إنه لا بد من شرب العصائر الطازجة، والخالية من السكر، وشرب كميات كبيرة من السوائل والمياه من 3 لـ4 لترات يوميًا، ويستحسن تناول 3 تمرات وشرب اللبن صباحًا، الذي يعزز الجهاز الهضمي وصحة القلب، كما يسمح لمرضى السكري بتناول 3 تمرات ولكن على مدار اليوم، مع كوب لبن.

نصائح للحجاج

ونصحت الحجاج بتناول الوجبات الخفيفة كل 3 ساعات، أما مرضى الكلى يفضل لهم شرب المشروبات العشبية، مثل الزنجبيل والكركم والعصائر الطبيعية، وحذرت مرضى الضغط من شرب الكافيين.