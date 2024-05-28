استخدام غير متوقع للمايونيز.. كيف يساعد في تنظيف الأسطح الخشبية؟

إضافة ملعقة كبيرة من المايونيز إلى الطعام تمنحه مذاقا شهيا ونكهة مميزة، لكن بعيدا عن الاستخدام الشائع لتلك المادة الكريمية في الطهي، يمكن أن تقدم لك فوائد مذهلة في عالم التنظيف ستجعلك تعتمدين على المايونيز خاصةً في تلميع الأسطح الخشبية نظراً لتوفره في المنازل.

استخدام المايونيز في التنظيف

من الوارد أن نقع جميعاً في خطأ وضع أكواب المشروبات الساخنة وعلى رأسها الشاي والقهوة فوق أسطح الطاولات والمكاتب الخشبية مباشرةً دون وجود صينية تقديم أو غيرها من الأدوات العازلة، وبعد ساعات من ذلك نتفاجئ بوجود بقع على شكل حلقات يصعب تنظيفها حتى بعد إضافة الماء ورش القليل من ملمع الأثاث، لحسن الحظ أن الحل يكمن في طريقة بسيطة وغير مكلفة، فبحسب موقع «Tips and tricks» يمكن وضع ملعقة من المايونيز فوق تلك الحلقات القبيحة وتركها لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة حتى تقوم الزيوت والدهون الموجودة في مكوناته بدورها في رفع جزيئات الماء العالقة بقطع الأثاث الخشبية، وبعدها تزيل المايونيز بقطعة قماش ناعمة وستكتشف أنه مفيد في التنظيف مثلما هو الحال في الأكل.

طريقة تحضير المايونيز في المنزل

المايونيز أفضل صديق لساندويتشك والذي يضمن لك الاستمتاع بالأكلات المشوية والمقلية، لذلك نقدم في السطور التالية طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وفقاً لموقع «Eating well»، بعد توفير المكونات التالية:

1. بيضة.

2. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

3. نصف ملعقة صغيرة من الخل.

4. كوب زيت.

5. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

6. فص ثوم مهروس.

طريقة التحضير:

1. وضع المكونات في الخلاط الكهربائي عدا الزيت نضيفه بالتدريج للحصول على قوام متماسك.

2. حفظ المزيج في الثلاجة لحين استخدامه.

3. يفضل ألا يتم صنع كمية كبيرة تجنباً لبقائها في الثلاجة لأكثر من 5 أيام.