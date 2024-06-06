نصيحة مهمة للحجاج قبل السفر إلى الأراضي المقدسة.. وصيتان للأهل وكشف حساب

حثت دار الإفتاء، المقبلين على أداء فريضة الحج على التمسك بتقوى الله، والمحافظة على أداء الفريضة بكل إخلاص وإتقان، مطالبا بضرورة إخبار الأهل والأسرة بما لدى الشخص من أموال، وما عليه من ديون أو التزامات قبل السفر.

نصحية مهمة للحجاج

وذكرت الإفتاء، عبر صفتحها على «فيسبوك»: «أخي الحاج، عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بما لك أو عليك، وحُثَّ الأبناء والبنات والأهل على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه».

إبلاغ الأهل بالديون قبل السفر

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، أهمية التوعية الدينية المستمرة من قبل المؤسسات الدينية الرسمية، إذ يجب على الآباء أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، وأن يغرسوا فيهم القيم الإسلامية الأصيلة، التي تدعو إلى الصدق والأمانة والتراحم.

وقال الأطرش، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب على الشخص إبلاغ أقرب الناس إليه بما له وما عليه من ديون والتزامات قبل السفر، لأن هذا أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من الناحية الدينية، لكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والإنسانية، مشددا على ضرورة الوضوح والشفافية في العلاقات بين المسلمين، خاصة في الأمور المالية والدينية.

وأضاف: «إبلاغ الأهل بالديون قبل السفر يساعد على تجنب النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ لقدر الله في حالة وفاة الحاج أثناء الفريضة، ولذلك يجب على الحاج إخبار أقرب الناس إليهم بما لهم من أموال وما عليهم من التزامات».