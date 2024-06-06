مصر رئيسا لمكتب اللجنة الاستشارية العلمية لهيئة مصايد البحرين المتوسط والأسود

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار تدعيم الكفاءات والحرص على التواجد فى المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر، خاصة أن لدينا كفاءات فى هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.

وأضاف الوزير، أن تلك الخطوة، تأتى أيضا لاستكمال ما بدأته مصر، مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود «GFCM».

زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع

وقال القصير، إن انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع، سوف يسهم فى نفاذ إنتاجنا من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد، وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية، وتكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة، والذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة آمنه بين المواطنين، وتصدير فائض الانتاج إلى الخارج لجلب العملة الأجنبية.

أشار اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إلى انتخاب مرشح مصر الدكتور محمد السيد العربي مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO، للمرة الثالثة على التوالي.