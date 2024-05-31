أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم.. البلطي بـ30 جنيها

تباينت مختلف أنواع أسعار السمك اليوم الجمعة، بسوق المنيب في الجيزة، وسط متابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين.

أسعار السمك البلطي بسوق المنيب في الجيزة

وجاءت أسعار السمك البلطي اليوم، بسوق المنيب في الجيزة كالتالي:

- تتراوح سعر السمك البلطي 1 من 31 إلى 67 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك البلطي 2 من 58 إلى 60 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك الفلية بلطى من 50 إلى 250 جنيهًا.

أسعار السمك القراميط بسوق المنيب

وجاءت أسعار السمك القراميط وقشر البياض كالتالي:

- تتراوح أسعار السمك القشر بياض من 100 إلى 160 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك البياض أملس 1 بلدي من 90 إلى 130 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك البياض أملس 2 خليجي من 40 إلى 80 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك القراميط – شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

أسعار السمك المكرونة

وجاءت أسعار السمك المكرونة كالتالي:

- تتراوح أسعار السمك المكرونة خليجى من 90 إلى 130 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك المكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تتراوح أسعار السمك البرانيس إسكندراني من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك المختلفة

وجاءت أسعار أنواع الأسماك المختلفة بسوق المنيب اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر أسماك القرش اليوم من 60 إلى 90 جنيهًا.

- يتراوح سعر سمك الحدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا.

- يتراوح سعر سمك المرجان 1 من 90 إلى 130 جنيهًا.

- يتراوح سعر سمك المرجان 2 من 60 إلى 90 جنيهًا.