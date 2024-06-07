اجتماع لـ«الأعلى للجامعات الخاصة» خلال أيام لإعلان ضوابط تنسيق 2024

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ المجلس سيعقد اجتماعه عقب الإعلان عن التشكيل الجديد، مشيرة إلى أنَّ الاجتماع سيتمّ عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهة إلى أنَّ الاجتماع المقبل سيتضمن الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول للطلاب في الكليات الخاصة لحاملي الشهادات العربية والأجنبية ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بالقبول في تنسيق 2024.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ الفترة الحالية تشهد الجامعات الخاصة إقبالًا كبيرًا من الطلاب على الحجز المبكر بالكليات خاصة القطاع الطبي، من الحاصلين على الثانوية العامة بنظام الحجز المبكر، على أن يكون القبول رسميًا بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024.

وتابعت المصادر أنَّ العمل بمختلف القطاعات يتمّ على قدم وساق بمختلف الكليات استعداداً لتنسيق الجامعات 2024 وفقاً للضوابط والقواعد التي يقرها الأعلى للجامعات، مؤكّدة أنَّ الجامعات ملتزمة بالحدود الدنيا التي يقرها المجلس في هذا الشأن.