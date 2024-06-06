«الزراعة»: 22 شركة صينية تبحث التعاون مع مصر لإنتاج أعلاف الدواجن

قال الدكتور محمد سعد، مدير الأمصال واللقاحات البيطرية في وزارة الزراعة، إنّ الاستثمار في مجال الدواجن آمن ومربح، ويوجد 22 شركة إنتاج دواجن في الصين تبحث تعزيز التعاون مع مصر لإنتاج الأعلاف.

الشركات الصينية جاءت لمصر لبحث سبل الاستثمار

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين فاتن عبدالمعبود وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الشركات الصينية جاءت إلى مصر بحثا سبل الاستثمار بسبب المناخ الآمن.

اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن

وتابع الدكتور محمد سعد أنّه هناك دعم كامل من القيادة السياسية لتعزيز الإنتاج الداجني والحيواني، معلقا: «لدينا اكتفاء ذاتيا في قطاع الدواجن، وهناك إقبال من المستثمرين باعتباره استثمارا مربحا وآمنا».

حل مشكلات الأعلاف التي سببت أزمة كبيرة في الأسعار

واختتم الدكتور محمد سعد: «تم حل مشكلات الأعلاف التي سببت أزمة كبيرة في الأسعار لمصنعات الدواجن كافة».