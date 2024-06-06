قصة نجاح جديدة بمستشفى سوهاج الجامعي.. استئصال ورم وعودة البصر لشاب عشريني

قصة نجاح جديدة سطرها فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع قسمي الأنف والأذن والحنجرة والتخدير بمستشفي سوهاج الجامعي، عقب استئصال ورم بقاع الجمجمة ضاغط على العصب البصري، أدى إلى فقدان البصر بصورة كاملة، لشاب عمره 19 سنة يدعي «أ.ع» في العقد الثاني من العمر، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور مؤمن المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أنه تم استقبال شاب عمره 19 سنة يعانى من فقدان تام بالبصر لمدة 30 يوما مع صداع مزمن واضطراب بدرجة الوعي، وعلى الفور تم التعامل مع المريض وعمل الأشعات اللازمة، ليتم الكشف عن وجود ورم بقاع الجمجمة ضاغط على العصب البصري، أدى إلى فقدان البصر بصورة كاملة، موضحاً انه تم اجراء الجراحة للمريض بنجاح ومازال يتلقي العلاج بالمستشفي، بعد خروجه من العناية المركزة الى غرفة الملاحظة، للاطمئنان على درجة الوعى والوظائف الحيوية.

عملية جراحية امتدت 6 ساعات

وقال النعماني، إن الفريق الطبي بمستشفي الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة، أجرى تدخل جراحي سريع للتخفيف من الأعراض التي كان يعاني منها المريض، وذلك بعد خضوعة لجراحة استغرقت أكثر من 6 ساعات متصلة، أسفرت عن استئصال الورم بنجاح وعودة الرؤية بوضوح.

تجهيز الفريق الطبي بأقصى سرعة

ومن جانبه، وجه الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الفريق الطبي بتجهيز المريض على وجه السرعة لاستثمار آخر فرصة لعودة البصر، فتم تشكيل فريق جراحي ذو مهارة عالية بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالاشتراك مع قسم الأنف والأذن والحنجرة، لعمل تدخل جراحي دقيق ميكروسكوبي باستخدام المنظار الجراحي في جراحة دقيقة امتدت أكثر من 6 ساعات.

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد، مدير مستشفي الطوارئ، إنه عقب استقبال المريض تم عمل التحاليل والأشاعات والفحوصات اللازمة، وذلك للوقوف على مدى استعداده لإجراء العملية الجراحية، وعقب إجراء الجراحة الدقيقة تم نقله إلى العناية المركزة، ونتيجة لسرعة التدخل الجراحي وتضافر كل الجهود، نجح الفريق الطبي في عودة النظر إلى المريض واستعادة الوعي بصورة كاملة.