ضبط شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية 

كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية بتورط شخصين لأحدهما معلومات جنائية في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المُحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (15 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزورة بأسماء جهات مختلفة - أجهزة وأدوات تستخدم في التزوير- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومُعدة للتزوير- 12 أصل شهادات ومستندات)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.